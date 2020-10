Prima chiamata azzurra per Silvestri. L'Hellas: "Immenso orgoglio per tutta la famiglia del Verona"

Prima chiamata in Nazionale per Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona. Un traguardo importante, festeggiato anche dallo stesso club su Twitter: "Marco chiamato in Azzurro dal CT Mancini per le gare di Nations League contro Polonia e Olanda: un immenso orgoglio per tutta la famiglia del Verona", il messaggio di complimenti.