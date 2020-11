Prima gioia in Italia per Klopp: finora solo bocconi amari, anche quando vinse a Udine

Jurgen Klopp spezza la maledizione dello Stivale. Il tecnico tedesco, nelle ultime quattro trasferte in Italia, aveva rimediato solo sconfitte: tre recenti, contro Napoli (2-0 nel 2018 e 2019) e Roma (4-2 nel 2017), più quella del 2015 per 2-1 contro la Juventus. In quest'ultima occasione allenava il Borussia Dotmund, come nell'unica circostanza in cui è riuscito a conquistare una vittoria, seppur sia servita a poco: lo 0-2 con cui portò ai supplementari e poi ai rigori l'Udinese nel primo turno della Coppa Uefa 2008-09. Ai rigori la spuntarono i friulani.