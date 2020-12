Prima gioia per Marin. E il Cagliari porta a 8 i giocatori in gol. Solo 3 squadre hanno fatto meglio

Un buon punto per il Cagliari sul campo del Verona. L'1-1 del Bentegodi, porta in dote alla squadra di Di Francesco anche dei numeri importanti. Razvan Marin ha infatti segnato il suo primo gol in Serie A dopo 10 presenze, tutte da titolare: il Cagliari è dunque salito a otto giocatori diversi in gol in questo campionato. Solo Napoli, Sassuolo e Atalanta (nove) hanno fatto meglio finora.