Prima rete di Schick in Germania: interrotto un digiuno lungo 264 giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo gol di Patrik Schick con la maglia del Reb Bull Lipsia. L'attaccante di proprietà della Roma, in prestito con diritto di riscatto al club tedesco, ha trovato la sua prima rete in Bundesliga nel corso del match che si sta disputando in questi minuti contro il Paderborn. L'attaccante ceco interrompe così un digiuno lungo 264 giorni. Schick infatti ha segnato il suo ultimo gol in gare ufficiali quando vestiva la maglia della Roma: era l'11 marzo ed il ceco contribuì al successo giallorosso contro l'Empoli.