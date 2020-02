vedi letture

Primavera 1, la Dea ospita la Lazio. Roma-Napoli lunedì

La 20ª giornata del Campionato Primavera 1 prenderà il via alle ore 11:00 con il Cagliari di Max Canzi, in serie positiva da sei partite (4 vittorie e 2 pareggi), che ospita il Torino di Marco Sesia mentre nel launch match delle 13:00 l'Inter di Armando Madonna cerca il quinto risultato utile consecutivo (2 vittorie e 2 pareggi) contro il Genoa di Luca Chiappino. Il programma degli incontri prosegue, poi, con Empoli-Sassuolo (neroverdi in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive contro le prime due della classe) e con Sampdoria-Bologna (nove risultati utili consecutivi per i blucerchiati e tre vittorie di fila per i rossoblù).

I posticipi domenicali, invece, propongono un interessante Juventus-Pescara (quarta contro la terzultima), un intrigante Atalanta-Lazio (prima contro la decima) ed una delicatissima partita in chiave salvezza tra il Chievo di Paolo Mandelli e la Fiorentina di Emiliano Bigica, fresco di qualificazione alla finale di Coppa Italia di categoria dove affronterà l'Hellas (formazione di Primavera 2).

Infine, nel posticipo del lunedì, la Roma di Alberto De Rossi, che cerca riscatto dopo la sconfitta di una settimana fa e l'eliminazione in Primavera TIM Cup, sfida il Napoli di Giuseppe Angelini, fanalino di coda a caccia di punti salvezza.

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

20ª Giornata

Sabato 22 Febbraio 2020

Ore 11:00 - Cagliari-Torino

Ore 13:00 - Inter-Genoa

Ore 14:30 - Empoli-Sassuolo

Ore 14:30 - Sampdoria-Bologna

Domenica 23 Febbraio 2020

Ore 10:00 - Juventus-Pescara

Ore 12:00 - Atalanta-Lazio

Ore 14:30 - Chievo Verona-Fiorentina

Lunedì 24 Febbraio 2020

Ore 14:00 - Roma-Napoli

Classifica: Atalanta 48, Cagliari 42, Inter 35, Juventus 32, Roma 30, Genoa 28, Sampdoria 28, Empoli 26, Bologna 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli 12, Chievo Verona 12.