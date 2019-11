Primavera 1, Roma al 3° posto. Sfida al vertice tra Cagliari ed Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 7ª giornata del Campionato Primavera 1, che visto la Roma di Alberto De Rossi vincere 4-3 fuori casa contro l'Inter nell'anticipo del venerdì (tripletta per il numero 9 giallorosso Felipe Estrella), mette di fronte il Cagliari di Max Canzi, attualmente 1° in classifica, e l'Atalanta di Massimiliano Brambilla, momentaneamente al 2° posto (con una partita da recuperare) e reduce dal successo di lunedì scorso in Supercoppa (Atalanta-Fiorentina 2-1, 28 ottobre), in quello che, senza omba di dubbio, è il big match di questo turno.

Reduce dall'impegno in Supercoppa anche la Fiorentina di Emiliano Bigica che, in trasferta, sfida il Napoli di Roberto Baronio, il quale, in settimana, ha eliminato la Lazio di Leonardo Menichini, impegnata quest'oggi in casa contro il Chievo, nel 2° turno della Primavera TIM Cup. Eliminazione in Coppa Italia arrivata anche per il Sassuolo di Paolo Mandelli che, dopo il 3-2 casalingo contro il Bologna, cerca la prima vittoria in campionato contro il Pescara di Legrottaglie.

Chiudono il programma delle gare di giornata i posticipi domenicali Empoli-Sampdoria, con gli azzurri di Antonio Buscè alla disperata ricerca di punti salvezza, Torino-Bologna ed il posticipo del lunedì tra Genoa e Juventus.

Campionato Primavera 1 TIM

Girone Unico

7ª Giornata

Venerdì 1° Novembre

Ore 15:00 - Inter-Roma 2-4

Sabato 2 Novembre

Ore 11:00 - Cagliari-Atalanta

Ore 13:00 - Napoli-Fiorentina

Ore 14:30 - Lazio-Chievo

Ore 17:00 - Sassuolo-Pescara

Domenica 3 Novembre

Ore 10:00 - Empoli-Sampdoria

Ore 17:00 - Torino-Bologna

Lunedì 4 Novembre

Ore 14:30 - Genoa-Juventus

Classifica: Cagliari 16, Atalanta* 15, Roma 15, Genoa 13, Inter* 12, Fiorentina 9, Bologna* 9, Sampdoria 9, Pescara 7, Lazio 7, Juventus 6, Napoli 5, Torino 4, Empoli* 3, Sassuolo 2, Chievo 1.

*una partita in meno.