Primavera, ecco il programma e le dirette Tv Sportitalia del week-end

INTER-FIORENTINA E TUTTO IL PROGRAMMA IN ESCLUSIVA ECCO LE DIRETTE DELLA 20° GIORNATA PRIMAVERA TIM

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E’ Inter-Fiorentina il big match della 20° giornata del campionato Primavera 1 Tim che sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) nel corso del fine settimana. Sono sette le partite su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 20° giornata della Primavera 1 Tim:

Napoli-Udinese – Venerdì 22 febbraio 2019 in diretta dalle ore 14,30

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Carmine Parlato

Atalanta-Cagliari – Sabato 23 febbraio 2019 in diretta dalle ore 11

Telecronista Peppe Di Giovanni

Sassuolo-Empoli – Sabato 23 febbraio 2019 in diretta dalle ore 11

Telecronista Matteo Gandini

Inter-Fiorentina – Sabato 23 febbraio 2019 in diretta dalle ore 13

Telecronista Gabriele Schiavi e bordocampo Giada Giacalone. Commento tecnico Giampaolo Saurini

Chievo-Juventus – Domenica 24 febbraio 2019 in diretta dalle ore 10

Telecronista Peppe Di Giovanni. Commento tecnico Andrea Soncin

Genoa-Sampdoria – Lunedì 25 febbraio 2019 in diretta dalle ore 14,30

Torino-Milan – Lunedì 25 febbraio 2019 in diretta dalle ore 19

