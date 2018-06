Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: c'è Adorante dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bigica e Vecchi hanno reso noti gli schieramenti definitivi per l'atto finale di Primavera 1, la finale in programma tra meno di un'ora che deciderà chi tra Fiorentina e Inter potrà fregiarsi del titolo di campione d'Italia. Per i viola un unico cambio rispetto alla semifinale, con Maganjc, squalificato, sostituito da Meli. Un cambio anche per i nerazzurri, che schierano Adorante titolare al fianco di Colidio nel duo d'attacco. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia:

FIORENTINA (4-3-3) : Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri; Valencić, Diakhate (C); Lakti; Sottil, Gori, Meli.

Allenatore: Bigica.

INTER (3-4-1-2) : Pissardo; Nolan, Lombardoni (C), Bettella; Valietti, Pompetti, Emmers, Sala; Zaniolo; Colidio, Adorante.

Allenatore: Vecchi.