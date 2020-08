Primavera, mercoledì la finale di Tim Cup su Sportitalia

La finale della Primavera Tim Cup 2019-2020 tra Hellas Verona e Fiorentina sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). L’appuntamento è per mercoledì 26 agosto 2020 alle ore 18. Ad ospitare la sfida che assegna il trofeo sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tra i tanti motivi di interesse anche il debutto sulla panchina della Primavera della Fiorentina di Alberto Aquilani, ruolo ufficializzato nelle scorse settimane.

Hellas Verona-Fiorentina sarà disponibile anche sulla app Sportitalia, scaricabile per dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia. e i 9 canali del bouquet completo. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.