Primavera: programma completo e tutte le gare in diretta su Sportitalia

LA 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM IN DIRETTA ED ESCLUSIVA SU SPORTITALIA E SI SOLO CALCIO

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ecco il programma della 6° giornata del girone d’andata del campionato Primavera 1 Tim che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmette con copertura integrale del torneo. Si tratta di un week end con 5 partite in attesa della Supercoppa Primavera Tim che vedrà di fronte lunedì 28 ottobre alle ore 20,30 Atalanta e Fiorentina (sempre in diretta su Sportitalia).

Le gare del fine settimana saranno trasmesse come consuetudine live sul canale 60 del digitale terrestre e su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart che dal mese di luglio ha proiettato Sportitalia nel futuro.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 6° giornata della Primavera 1 Tim: Roma-Genoa – Sabato 26 ottobre 2019 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Matteo Gandini. Commento tecnico Andrea Soncin Juventus-Sassuolo

– Sabato 26 ottobre 2019 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Francesco Letizia. Andrea Dossena

Chievo-Napoli – Domenica 27 ottobre 2019 in diretta dalle ore 10 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Giampaolo Saurini Cagliari-Lazio – Domenica 27 ottobre 2019 in diretta dalle ore 10,30 su Si Solo Calcio Telecronista Ivan Fusto Sampdoria-Torino

– Lunedì 28 ottobre 2019 in diretta dalle ore 15 su Sportitalia 60 DTT Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24,