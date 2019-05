Primavera, sabato su Sportitalia diretta no stop dell'ultima giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un sabato da non perdere per gli appassionati del campionato Primavera 1 Tim arrivato all’ultima giornata della stagione regolare con molti verdetti ancora da scrivere.

Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) ha programmato per domani, 25 maggio 2019, un sabato no-stop dalle 11 alle 17 per trasmettere in diretta ed esclusiva i match decisivi del turno che chiude la prima fase della stagione. Da non perdere l’appuntamento con una edizione speciale di Diretta Goal con ben quattro campi collegati contemporaneamente.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 30° giornata della Primavera 1 Tim:

Inter-Palermo – Sabato 25 maggio 2019 in diretta dalle ore 11

Telecronista Gabriele Schiavi, bordocampo Giada Giacalone. Commento tecnico Giampaolo Saurini

Juventus-Napoli – Sabato 25 maggio 2019 in diretta dalle ore 13

Telecronista Matteo Gandini. Commento tecnico Fulvio Fiorin

DIRETTA GOAL dalle ore 15

Cagliari-Torino

Telecronista Orazio Accomando

Fiorentina-Milan

Telecronista Gabriele Schiavi

Sampdoria-Chievo

Telecronista Alessio Milone

Sassuolo-Genoa

Telecronista Fernando Siani