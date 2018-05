Pro Vercelli, Grassadonia: "Questa è una squadra viva, meritava altro"

Risultato finale: Pro Vercelli-Venezia 0-2

Gianluca Grassadonia, allenatore della Pro Vercelli, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Per quello che la squadra ha espresso meritava un altro risultato, sul campo la Pro Vercelli ha fatto una gran partita. Non siamo riusciti a trovare nessuna situazione che potesse riaprire la partita, la squadra è lì e lo dimostreremo fino alla fine. Dobbiamo cercare di fare il massimo, questa squadra ha dimostrato di essere viva e di crederci, è mancato il guizzo. Calendario? Al di là di questo, ho una squadra viva che crede fortemente in quello che fa, sabato ha battuto il Parma. Cerruto tiene in gioco Bifulco su quello che sarebbe stato il gol dell'1-1".