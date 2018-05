Procedimenti Uefa per Liverpool e Roma

Carlo Ancelotti e il Napoli, avanti a piccoli passi. Summit in corso con il ds Giuntoli per cercare un accordo. E domani - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - se ne terrà un altro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno...

Sportitalia - Napoli, summit in corso Ancelotti-Giuntoli

Il Messaggero: "Il Napoli tenta Inzaghi. Lotito al lavoro per blindarlo"

Il Secolo XIX: "Promossi e bocciati". Bilanci in casa Samp

Il Mattino: "Benevento in B con un tesoretto di 10mln"

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - L'Uefa ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma dopo la semifinale d'andata di Champions League giocato il 24 aprile in Inghilterra. Nella riunione del prossimo 31 maggio della Commissione disciplinare, etica e di controllo dell'Uefa i Reds saranno chiamati a rispondere di accensione di fumogeni, lancio di oggetti e disordini dei tifosi, accusa quest'ultima mossa anche nei confronti della Roma. Prima della gara giocata ad Anfield si verificarono alcuni scontri che hanno portato al grave ferimento alla testa di un tifoso irlandese del Liverpool, il 53enne Sean Cox, che da allora versa in condizioni critiche.

