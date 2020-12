Processo a Conte, Zazzaroni: "Rapporto qualità-prezzo argomento trattato con sadico piacere"

“Il senso del fallimento”. Così, sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni legge l’eliminazione dell’Inter di Antonio Conte dalla Champions League: “Il fallimento tecnico di un gruppo costruito per essere protagonista anche in Europa, ma che in tutte e sei le partite del girone non si è mai espresso in modo compiuto. Da oggi qualcuno tornerà a parlare di un’Inter da campionato. L’accusato speciale, inevitabilmente Antonio Conte, “costretto” a misurarsi anche con il peso del suo eccezionale ingaggio, dodici milioni: soprattutto nel momento dell’insuccesso il rapporto qualità-prezzo diventa argomento facile e perciò trattabile e trattato con disinvoltura, da alcuni con sadico piacere. Ad appesantire il significato della sconfitta sono i miracoli compiuti da Atalanta e Lazio, squadre certamente meno nobili e complete e più economiche dell’Inter, che hanno affrontato il percorso europeo con una sfrontatezza e un coraggio impressionanti”.