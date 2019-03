Processo all'Inter: per il Corriere dello Sport è 'La Grande Bruttezza'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Processo all'Inter. E non potrebbe essere altrimenti dopo l'uscita dall'Europa League dei nerazzurri contro un Eintracht che a San Siro s'è mostrato nettamente superiore. L'unico obiettivo è adesso il mantenimento del quarto posto in classifica, troppo poco per quelle che erano le ambizioni estive. "La Grande Bruttezza", scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola che commenta così lo spettacolo che sta fornendo la squadra di Luciano Spalletti. Il caso Icardi ha finito per condizionare la squadra e i risultati, ma i motivi di questa stagione che si sta rivelando disastrosa sono da cercare anche altrove: da Spalletti a Marotta, passando ovviamente anche per gli altri giocatori.