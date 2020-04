Prof. Lopalco: "Fare più tamponi non significa mettere in sicurezza gli operatori"

Durante la seduta congiunta delle commissioni consiliari I e IV, rispondendo alle domande dei consiglieri regionali, il professor Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force regionale della Puglia per l'emergenza Coronavirus, ha ribadito che "fare più tamponi non significa mettere in sicurezza gli operatori. L'unico modo per prevenire l'infezione è adottare correttamente sistemi e procedure di protezione. I tamponi vanno effettuati nei casi previsti, servono a fotografare una situazione in un dato momento, quindi non può avere valenza di screening”.

L'epidemiologo, però, ha garantito che la Puglia si sta adoperando per aumentare la capacità dei circa 2mila tamponi al giorno, quella attuale, estendendo la possibilità ai laboratori privati che sono in grado di esaminarne almeno 100 al giorno di entrare nella rete regionale.