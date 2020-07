Professor Vaia (Commissione Medica FIGC): "Tornare allo stadio? Sì, tutta la società va riaperta"

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani e membro della commissione medica FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo soffermandosi anche sulla possibilità di rivedere una parte di tifosi allo stadio già prima del termine di questa stagione: "L'emergenza è una cosa utile, ma non esaustiva. Non possiamo tornare indietro, va bene l'allerta, ma tutta la società va riaperta, compreso lo stadio. Dobbiamo rivedere le regole, adattarle al tempo che stiamo vivendo, in cui c'è il virus non più pericoloso come prima e che non possiamo combattere nei termini che abbiamo imparato. Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si può anche andare a vedere una partita, caricando alle società di essere responsabili. Se si aggiunge lo spirito del tifoso che è disposto ai sacrifici pur di riavere la bellezza dello stadio, credo che si può tornare allo stadio".