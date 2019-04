Belotti "Essere informati è la migliore prevenzioni possibile"

(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'Integrity Tour 2019, che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport fa tappa in Piemonte. Allo Stadio Filadelfia e allo Stadio Olimpico si sono svolti oggi due workshop, uno dedicato alla prima squadra del Torino e l'altro alla Primavera e Under 17. "A nome di tutti i miei compagni ringrazio per il workshop organizzato oggi per noi su un tema sempre di attualità come quello della lotta alle frodi sportive - ha detto il capitano granata, Andrea Belotti - Essere informati e quindi preparati è la miglior prevenzione sui possibili rischi e pericoli che possiamo incontrare sulla nostra strada. Credo che sia stato molto importante coinvolgere anche i ragazzi del Settore Giovanile: loro sono il nostro futuro, i calciatori ma soprattutto gli uomini di domani, ed è fondamentale che abbiano le opportune conoscenze".