Progetto "Stop The Waste", Lotito: "Fiero che la Lazio sia al fianco del World Food Programme"

Lunedì 14 dicembre alle ore 13.00 presso lo Stadio Olimpico in Roma il Comitato italiano per il World Food Programme (WFP Italia), attraverso il Presidente Prof. Vincenzo Sanasi D’Arpe, rilancia il progetto STOP THE WASTE anche alla luce del ricevimento del Premio Nobel per la Pace 2020 assegnato all’agenzia ONU World Food Programme. Alla conferenza hanno partecipato anche la Roma e la Lazio, ecco le parole a margine del presidente Claudio Lotito: "Il progetto che lanciamo oggi ha un valore storico: la Lazio è fiera di essersi fatta promotrice di un'iniziativa che unisce il mondo dello sport romano con il Polo agroalimentare delle Nazioni Unite a Roma e nello specifico con il World Food Programme, recentemente insignito del Premio Nobel. La Lazio consolida con questo progetto il percorso di impegno sociale che ci vede costantemente presenti a portare conforto negli ospedali, nelle case famiglia, nei centri anziani e nelle scuole. Proprio le scuole avranno una grande valenza in questo progetto: vogliamo infatti portare, oltre ai valori dello sport e della lealtà, la promozione di stili di vita sani e di attenzione a quanti vivono il disagio della malnutrizione e della fame".