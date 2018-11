Promozione laziale, aggressione ad arbitro: la condanna di Gravina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso del suo intervento di apertura della cerimonia della Panchina d'Oro, il presidente federale Gabriele Gravina ha rivolto un pensiero anche al giovane arbitro aggredito nel corso di una gara di Promozione laziale: "L’appello degli arbitri e della mamma di questo giovane direttore di gara non sarà inascoltato, chi si macchia di questi gesti di violenza non può far parte del nostro mondo".