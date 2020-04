Proroga lockdown fino al 3 maggio. Arcuri: "Riesplosione del contagio da evitare a tutti i costi"

"Siamo sulla buona strada, ma la fine del tunnel è ancora lontana. E' la sintesi del pensiero di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus scelto dal Governo che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile.

Nella giornata di ieri, il Premier Giuseppe Conte e il suo Governo hanno prolungato il lockdown fino al 3 maggio. Una scelta presa dopo un serrato confronto anche col comitato tecnico-scientifico, che Arcuri quest'oggi ha ulteriormente spiegato: "Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell'uscita dalla Fase 1. In questi giorni si sono sviluppate discussioni e numerosi dibattiti sul tema e ieri il Presidente del Consiglio ha spiegato che qualche piccola misura di allentamento è stata decisa, ma abbiamo ancora da aspettare un po' per un allentamento più forte. E' necessaria questa linea per evitare il riproporsi del contagio che potrebbe produrre danni ancora più forti rispetto a quelli già prodotti. Dobbiamo lavorare tutti affinché i contatti non riesplodano. La salute è il requisito fondamentale di una comunità civile".