Prossima fermata Qatar: il Gesù d’Arabia è il Cristo del Corcovado

Al Flamengo, ai tifosi del Flamengo come del resto ai sudamericani tutti, del Mondiale per Club importa tantissimo, molto più che agli europei. Da sempre lo vedono come l’impossibile impresa per ribaltare le gerarchie contro l’Europa colonizzatrice del calcio. In Brasile poi, dove anche a livello di Seleçao snobbano la Copa America per badare solo ai Mondiali.

I tifosi del Flamengo ci tengono così tanto che a Doha sono arrivati in diecimila - dicasi, diecimila - solo dal Brasile, più qualche altro migliaio di flamenguisti calati da tutto il mondo, e del resto non a caso si tratta di uno dei due club più tifati in terra brasiliana, e il primo per distacco a Rio.

E il loro crederci non è solo illusione: perché sanno di essere guidati dal Cristo del Corcovado, anzi dal Gesù, quello che era il Gesù d’Arabia.

Non il colosso religioso che sovrasta la metropoli carioca, e nemmeno il Gesù di Nazareth. Ma Jorge Jesus, quello che in sei mesi al Flamengo è arrivato, ha visto, ha rivoltato la squadra, ed ha portato il Mengao dall’essere l’eterno inconcludente a consacrarsi prima campione del Brasile, poi campione del Sudamerica. Successi che non conseguiva rispettivamente da 10 e addirittura da 38 anni. Ripetiamo, in 6 mesi, e certo appoggiandosi anche ad alcuni inediti acquisti monstre dei rubronegros, ma soprattutto cambiando la maniera di giocare, sorta di Klopp portoghese - perché il gioco era unico metodo possibile per fermare la perfetta armata del River Plate.

Da Jorge Jesus a Cristo del Corcovado il passo è breve. Ma non sorprendente, se prima sei stato il Gesù d’Arabia.

Perché il bello del calcio è che il Flamengo oggi in semifinale se la vede con l’Al Hilal, il club saudita campione d’Asia guidato sul campo da Giovinco e Gomis e in panchina da Lucescu jr, e che punta pure sul bel gioco. Una strada su cui l’aveva portato proprio Jorge Jesus. Perché l’allenatore portoghese che aveva rotto nel 2014 in semifinale il sogno della Juventus di diventare campione dell’Europa League nella finale di Torino, solo un anno fa era passato a a essere da Jorge Jesus a Gesù d’Arabia: 6 mesi alla guida proprio dell’Al Hilal, instradato verso la strada che l’ha riportato a essere campione asiatico dopo 20 anni, cambiando la situazione anche là, con 16 vittorie e 1 pareggio in 20 partite, prima di dimettersi per divergenze con il club.

Perché il Gesù di Brasile e d’Arabia è un tipo particolare, vincente come Capello e vulcanico come Mazzone, al punto che in patria molti suoi connazionali portoghesi lo prendevano in giro quando l’hanno visto andare all’estero, accusandolo di non parlare nemmeno un idioma portoghese sufficientemente comprensibile.

Ma Jorge Jesus è già diventato il messia in due continenti. Adesso gli manca solo il mondo.