Prossima fermata Qatar: il Liverpool rompe tutto, Flamengo paga

Ci sono riusciti alla fine, anzi oltre la fine. Sembrava la cosa più facile del mondo, e invece per rompere un incantesimo evidentemente devi combattere i tuoi fantasmi e mostri fino all’ultimo.

Il Liverpool è campione del mondo per club finalmente, per la prima volta nella propria storia. E se vi sembra un titolo effimero e senza ormai più importanza, andate a dirlo ai giocatori del Liverpool, quelli che dovevano essere i distaccati e distratti dall’incombente prossimo impegno in Premier, così come aveva suggerito platealmente lo stesso Juergen Klopp (tutte strategie): hanno fatto un casino negli spogliatoi al grido di ‘campeones, campeones’ che sembrava avessero vinto il titolo mondiale - per nazionali. O andate a dirlo a quelli del Flamengo, che hanno dato l’anima per riportare il titolo oltremare: la missione e è rinviata al prossimo anno, quando saranno già 8 le edizioni senza vincitrici dal Sudamerica, un digiuno senza precedenti, visto che il precedente record negativo era di 7 edizioni senza vittorie dal 1977 al 1984, ma per l’europee non per il Sudamerica!

E in generale solo un successo non europeo negli ultimi 14 anni, quello del Corinthians nel 2012. Era proprio da allora che non si vedeva una sudamericana così competitiva, così vicina alle nostre coste.

Sarà sicuramente per il gap economico, ma aggiungeteci anche che proprio in questi ultimi 7 anni la Copa Libertadores ha cambiato formula: adesso si chiude a novembre, non a luglio. E pensate a ognuno dei campioni che poche settimane dopo aver festeggiato (e parecchio), deve resettare la testa e pensare a un nuovo obiettivo, anzi a una nuova finale. Per di più in coda alle forze spese per l’intera stagione, mentre di fronte le europee sono nel pieno della programmazione atletica.

Nonostante tutto questo, il Flamengo c’è andato vicinissimo, arrendendosi solo dopo 99 minuti. Sfiora soltanto il record di diventare il primo europeo a vincere con una sudamericana, Jorge Jesus, ma ha fatto un miracolo: dopo aver patito la sfuriata iniziale il Fla prima ha contenuto senza arroccarsi, e poi ha cominciato a distendersi e a colpire. Gabigol è sembrato mostrare i suoi limiti, da attaccante discreto ma non decisivo. Chi invece si è preso la partita è stato Bruno Henrique: mai fermato dal Liverpool, ha vandalizzato Alexander-Arnold in fascia sinistra, ha tagliato in mezzo alle linee come piace lui, e se solo avesse avuto un altro compagno così in vena, adesso sulla coppa accanto alle fascette rosse ci sarebbero anche quelle nere. Serviva forse un allenatore europeo per avere il pragmatismo per fare spolmonare il Liverpool senza costrutto: difesa un po’ più alta ma centrocampo più basso per i rubronegros, palla costantemente rubata, linea di mezzo Liverpool svuotata e squadra costretta a lanci lunghi e cambi di campo repentini che però avevano bisogno di una normale giornata buona del tridente là davanti, cosa che non si è vista se non nei Tempi Supplementari.

E così il Liverpool ancora una volta non è riuscito a segnare un gol nei tempi regolamentari, come in tutte le altre tre finali precedenti. Ma stavolta per spezzare l’incantesimo è riuscito a stendere il ponte levatoio verso la Coppa. E i tre belli addormentati in attacco si sono svegliati. Forse il Flamengo si era illuso, perché ha preso gol concedendo un contropiede due contro due che davvero i brasiliani non si potevano proprio proprio permettere, come se si fossero dimenticati dei pericoli. Come se avessero creduto all’illusione. Ma poi è arrivato Firmino, ha rotto l’incantesimo, e Klopp diventa il primo principe di sempre a fare svegliare Liverpool campione del mondo.