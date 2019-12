Prossima fermata Qatar: non ci credono nemmeno i giocatori

Non ci potevano credere nemmeno i giocatori. Prima non ci credeva il buon vecchio Bafetimbi Gomis, entrato solo dalla panchina nel Quarto di Finale tra gli arabi dell’Al Hilal di Giovinco, e i tunisini dell’Esperance (a proposito: pure Giovinco si è accomodato in panchina, e non è nemmeno entrato. Voci di qualche linea di febbre, ma pare proprio che Razvan Lucescu, figlio di Mircea, abbia preservato i quattro migliori giocatori dell’Al Hilal già credendo nella semifinale contro il Flamengo!).

Dicevamo, non ci credeva Gomis. Ma non ci credevano nemmeno i giocatori arabi, e nemmeno quelli tunisini.

Poi non ci credeva l’ex meteora milanista Leonel Vangioni, adesso al messicano Monterrey. E non ci credeva nemmeno Abdelkarim, pure lui terzino sinistro però del qatariota Al Sadd. E con loro due non ci credevano nemmeno i giocatori messicani e qatarioti.

Nessuno poteva crederci ai gol che avevano appena segnato. Perché i due quarti di finale, con l’1-0 dell’Al Hilal sull’Esperance che lo invia alla semifinale con il Flamengo, e il rocambolesco 3-2 del Monterrey sull’Al Sadd che gli regala la semifinale con il Liverpool, sono stati caratterizzati da tre gol straordinari, uno più incredibile dell’altro, e non stando a noi osservatori, ma alle parole stesse dei marcatori.

Ha aperto Bafetimbi Gomis nel primo Quarto di Finale: entrato al 67’ per sbloccare una partita comandata facilmente dall’Al Hilal contro il davvero deludente Esperance, è stato la mossa tattica di Lucescu junior, che cambiando da 4-4-2 a 4-3-3 si è preso la partita. Ma non è questo il punto. E’ il gol segnato da Gomis: riceve al limite dell’area, prima di agganciare fa una finta di corpo con cui manda a vuoto il marcatore, sta per toccare il pallone ma vede un secondo marcatore buttarsi in tackle disperato, e per mandarlo a vuoto si produce in un palleggio di controbalzo con la pianta del piede che tiene il pallone sul posto, prima di eseguire la sentenza.

Da non crederci, come ha proprio detto Gomis nel post-partita.

Ha poi chiuso l’interessantissimo terzino sinistro qatariota Abdelkarim - ammesso che voglia mai lasciare il Qatar dove la pagano più che bene, sarebbe una scommessa interessante sul mercato - che ha messo l’ultimo gol della partita nella sconfitta 3-2 dell’Al Sadd contro il Monterrey, con una percussione sulla sinistra chiusa caricando il tiro da 20 metri e mettendola nel sette, roba da Maicon arabo ma sulla fascia opposta.

Da non crederci, come ha proprio detto Abdelkader nel post-partita.

E in mezzo, l’eurogol, anzi, il mondialgol di Leo Vangioni, ex terzino sinistro del Milan che arrivò con tante speranze dal River Plate campione del Sudamerica, e che però ha finito per trovare fortuna altrove. Un gol totalmente folle. Anche lui sulla fascia sinistra, ma non in percussione bensì solo portando palla. E’ in posizione totalmente obliqua e decentrata, a circa 30 metri dalla porta, e si apre uno spiraglio di un paio di metri davanti a lui, non di più. E lui che fa? Addirittura rallenta, inquadra l’obiettivo, e quasi da fermo esplode un tracciante irreale. Dritto per dritto. E dritto nel palo interno del sette opposto - ma opposto di 30 metri! - per rimbalzare in gol. Non è mai nato nessun portiere in grado di parare un tiro simile. Da non crederci, come ha proprio detto Vangioni nel post-partita.

Chissà, forse Flamenco e Liverpool saranno troppo grosse per loro. Ma se hai già fatto accadere l’incredibile…