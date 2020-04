Protezione Civile: "Diminuiscono i ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere". Ecco i dati

Diminuisce in maniera costante la pressione sul nostro Sistema Sanitario. Stando agli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile, ad oggi sono 3497 i pazienti in terapia intensiva, 108 in meno rispetto a ieri. Diminuisce anche il numero di ricoverati con sintomi: sono 28.242, 157 in meno rispetto a ieri.

"Si conferma - ha detto il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli - il trend di questa settimana".