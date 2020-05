Protezione Civile, numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva scende sotto quota 1000

Meno di 1000 ricoverati in terapia intensiva su tutto il territorio nazionale. E' la bella notizia che arriva dal bollettino odierno, che rende noto come rispetto a ieri ci siano in TI 28 persone in meno per un totale di 999 pazienti.

Sono invece 13.539 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 79 pazienti rispetto a ieri.