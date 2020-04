Protocollo FIGC, il 25% dei guariti ha danno miocardico: test cardiopolmonari per forme severe

All’interno del protocollo della FIGC - svelato da La Gazzetta dello Sport - si parla anche degli effetti collaterali da Coronavirus che pone un interessamento cardiaco nel 25% dei casi. Uno su quattro tra i guariti dal Covid19 ha un danno miocardico per miocardite franca, con possibilità di complicazioni come aritmie e tromboembolie venose. Quindi - soprattutto in caso di forme severe - ci saranno esami approfonditi anche con test cardiopolmonare per l’eventuale idoneità sportiva.