© foto di Federico De Luca

L’ex bomber del Bari Igor Protti ha parlato della promozione del club pugliese in Serie C dicendo di attendersi nella prossima stagione un boom di abbonamenti: “Credo che in Serie C a Bari ci saranno 15mila abbonati perché i tifosi biancorossi vivono per la loro squadra. - continua Protti come riporta La Gazzetta dello Sport - I De Laurentiis sono appena all’inizio dell’opera, ma viste le loro capacità imprenditoriali fanno sentire il Bari già in Serie A. Brienza? Io mi affiderei ancora a lui, è un giocatore simbolo”.