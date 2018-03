Provaci ancora, Bologna: Donadoni insiste con la difesa a tre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Provaci ancora, Bologna. Sfida alla Roma in arrivo, Roberto Donadoni sembra pronto a continuare con la sua personale scommessa degli ultimi tempi. La difesa a tre, che poi diventa a cinque e soprattutto contro le grandi gli assicura più copertura. Non lo schieramento abituale dei felsinei, che per quasi tutta la stagione hanno giocato con un 4-3-3 come modulo base. Un tentativo inaugurato invece un mese fa, con la vittoria casalinga contro il Genoa, rimasta però l'unica di questo breve periodo. Poi le due sconfitte con SPAL e Atalanta, il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio: 4 punti in 4 partite, un esperimento che fin qui non ha dato frutti evidenti. Ma Donadoni ci prova ancora.