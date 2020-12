Prove di fuga per il Milan, Inter vietato sbagliare. Tutte le quote sul turno di Serie A

Il Napoli cerca continuità, Roma sfida il Bologna di Mihajlovic

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'Inter si concentra sull'unico obiettivo della stagione rimasto, lo scudetto. I nerazzurri devono confermare il secondo posto nella trasferta di Cagliari, per questo è vietato sbagliare e gli esperti di Sisal Matchpoint sono certi della vittoria nerazzurra, a 1.38, difficile il successo dei padroni di casa, a 7.50, il pareggio vale 5.25. Occhi puntati su Lukaku: il goal del belga è a 1.90, possibile anche la doppietta, a 3.90. Tutt'altro clima in casa Juventus dopo il successo al Camp Nou con il Barcellona. Nonostante il bilancio delle ultime 6 sfide a Marassi sia in perfetta parità, con 3 vittorie per parte, i bianconeri sono favoritissimi, a 1.35, il pareggio è un'opzione a 5.00, per la vittoria del Genoa si sale a 9.00. Dybala ha un'altra chance per convincere Pirlo: l'argentino potrebbe incidere segnando o facendo un assist, opzione a 1.85. Maran si affida invece alla giovane promessa Scamacca, la sua rete si gioca a 4.00. Il Napoli, a - 6 dalla vetta, cerca continuità in campionato nella sfida interna con la Sampdoria in cui è avanti a 1.42, l'impresa doriana allo stadio Maradona vale ben 7 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 4.75. La Roma è di scena al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic e vuole tornare alla vittoria dopo lo 0 a 0 con il Sassuolo, i giallorossi hanno il pronostico dalla loro, a 2.00, sia il successo rossoblù che il pareggio sono a 3.60. L'Atalanta, reduce dalla qualificazione in Champions, deve recuperare terreno in campionato, la Dea ospita una Fiorentina quartultima, con 9 punti in 10 gare e che non vince da 5 turni. Vittoria ancora rimandata secondo le quote, i nerazzurri conducono a 1.72, la viola è a 4.50, il segno X si gioca a 4.00. L'obiettivo del Milan è tenersi stretto il primo posto in classifica, missione nettamente alla portata nella sfida interna con il Parma. La squadra di Pioli non perde da marzo ed è favorita anche contro gli emiliani: i rossoneri conducono a 1.30, l'impresa gialloblù a San Siro sale a ben 10 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 5.50. Pioli potrebbe giocarsi la carta Ibrahimovic, che dovrebbe aver recuperato: la sua rete nel secondo tempo è a 2.05. (ANSA).