© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, storico ex attaccante della Roma e della Nazionale, ha sintetizzato in tre fotografie la giornata di campionato appena trascorsa: "La faccia dei cinesi è una delle fotografie della giornata - ha detto a Radio Radio - Non si capisce se ridono o piangono. Secondo me stanno pensando alla mezza sola che hanno preso quando hanno acquistato queste due squadre che sono ridotte malissimo. La seconda foto dei giornata è quella di Allegri, che ha recuperato un'altra gara al 93'. La terza foto è divisa tra Pandev, che ha fatto il gol della salvezza per il Genoa e Spalletti, che con la sua faccia ci ha fatto comprendere quale sarà il suo futuro dopo questo gesto nei confronti di Totti e della mancata passerella a San Siro".