Pruzzo: "Manolas-Zenit, in qualche modo si farà. Roma, non male se resta"

© foto di Federico De Luca

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Radio in merito al mancato trasferimento di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo. Pruzzo, però, è fiducioso sulla possibile riapertura della trattativa: “Alla fine in qualche modo si farà, è un affare per tutti. Il calciatore andrà a guadagnare tanto, la Roma prenderà un bel po' di soldi e Mancini avrà a disposizione un ottimo difensore. Non so se questa frenata sia per la presenza di qualche altro club alle spalle del calciatore, staremo a vedere dove sarà il suo futuro. Certamente, se Manolas dovesse restare a Trigoria, non sarebbe male per la squadra giallorossa”.