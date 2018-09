Pruzzo: "Serie A come Bundesliga, Scudetto già deciso"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Intervistato da Radio Radio, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha parlato del campionato dopo le parole di resa totale di ieri da parte di Totti: "La Roma non è mai stata in lotta per lo Scudetto lo scorso anno, le parole di Totti non sono una novità. Il nostro campionato è come quello tedesco, con il Bayern Monaco che vince e le altre si competono i posti per la Champions League”.