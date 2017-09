© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di Radio Radio Roberto Pruzzo parla della situazione della nazionale italiana: "Penso che debba far riflettere. Con questo sistema di gioco si rischia di non andare al Mondiale, per cui bisogna tornare alla vecchia strada, quella fatta anche di marcature a uomo. Il tempo c'è ed è necessario cambiare un modulo che non ha ragione di essere".