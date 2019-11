PSG, contusione al piede sinistro per Icardi. È in dubbio per il Brest

Dopo la vittoria di ieri contro il Bruges in Champions League, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha fatto il punto sugli infortunati della squadra di Tuchel. Non arrivano buone notizie per Ander Herrera, che ha riportato una piccola lesione al quadricipite sinistro e non ci sarà contro il Brest, mente Mauro Icardi ha subito una contusione al piede sinistro. Le condizioni dell'attaccante argentino saranno valutate domani, la sua presenza nella sfida di campionato è in dubbio. Neymar, invece, tornerà in gruppo la prossima settimana, così come Meunier.

