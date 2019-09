© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il ritorno in campo con la maglia della Nazionale brasiliana, Neymar si prepara al debutto stagionale anche con il Paris Saint-Germaina. Il tecnico Tuchel potrebbe convocarlo per la sfida contro lo Strasburgo, ma si teme un'atmosfera tutt'altro che distesa: la tifoseria, spiega Le Parisien, potrebbe riservargli fischi, insulti e striscioni non proprio d'incitamento.