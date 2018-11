PSG, il TAS conferma la riapertura del caso Fair Play Finanziario

Fonte: www.tuttonapoli.net

Il TAS, dopo il ricorso arrivato da Parigi e dunque respinto, ha confermato per il PSG la decisione del'UEFA di riaprire l'inchiesta sull'eventuale mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Con un breve comunicato l'organo ha specificato che il procedimento proseguirà in totale segreto, non dirà nulla fino alla fine. Da settembre in avanti c'è un'indagine aperta e a breve dovrebbero esserci aggiornamenti.