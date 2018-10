PSG-Napoli, Insigne si allena per recuperare: Ancelotti deciderà martedì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli vince e per larghi tratti convince, anche senza il suo calciatore migliore. L'assenza di Lorenzo Insigne non s'è sentita più di tanto ad Udine, ma la squadra di Carlo Ancelotti certamente ne risentirebbe in Champions League con il PSG. Riuscirà a recuperare il numero 24? Secondo il Corriere dello Sport si tratta di una era e propria corsa contro il tempo. Il suo affaticamento muscolare non è grave, il giocatore prova a rientrare in tempi brevi con riposo e terapia e oggi si allenerà, in maniera sicuramente più blanda, senza mai forzare la mano. Insieme a lui i dottori del club che lo terranno sotto osservazione fino a domani. Poi sarà Carlo Ancelotti, dopo essersi consultato con loro, a prendere la sua decisione, probabilmente già alla vigilia. Al momento resta il punto interrogtivo.