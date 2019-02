PSG, Neymar balla per i 27 anni. Alla festa anche Douglas Costa

Brasiliano anticipa con 500 invitati il compleanno

ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Non solo CR7. Anche Neymar oggi compie gli anni, 27: il brasiliano del Paris Saint-Germain, che attualmente non gioca a causa di un infortunio, ieri sera ha anticipato i festeggiamenti davanti a 500 invitati. La festa è stata organizzata nel padiglione Gabriel, a Parigi. Neymar ha vietato i telefoni cellulari, dunque non sono trapelate sui social molte immagini della megafesta. Tuttavia, qualche video è apparso: si vede il fuoriclasse brasiliano con i compagni Dani Alves e Kylian Mbappé, che cantano e ballano su una sedia a rotelle sul palco. Ma non solo: Neymar che piange nel discorso, facendo riferimento al proprio infortunio. Il giocatore, a un certo punto, con le stampelle in mano, ha esclamato: "Voglio un nuovo dito", con chiaro riferimento al piede infortunato. Malgrado l'infortunio al metatarso, Neymar non ha rinunciato a ballare. Fra gli invitati alla festa anche Buffon e Verratti, lo juventino Douglas Costa.