PSG, Tuchel conta gli assenti: "Draxler, Verratti e Marquinhos infortunati, fuori anche Icardi"

È un momento complicato per il PSG, alle prese con una lunga serie di infortunati. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei parigini Thomas Tuchel fa la conta degli assenti: "Draxler, Verratti e Marquinhos sono infortunati. Non ci saranno il Nimes e dubito che saranno a disposizione martedì sera con il Manchester United. Ander Herrera durante la sosta era in isolamento perché positivo al COVID. Danilo Pereira è stato a contatto con Cristiano Ronaldo in Portogallo e sicuramente oggi e domani non potrà essere con noi. Kehrer è ancora infortunato e mancherà per alcune settimane. Bernat è assente, Icardi si è infortunato al legamento interno del ginocchio: non è molto grave, ma non ci sarà con Nimes e Manchester United". A queste assenze vanno aggiunte quelle di Kurzawa e Di Maria, fuori per squalifica.