PSG, Tuchel: "Mercato, priorità al terzino destro. Importante l'ampiezza della rosa"

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita d'esordio del Paris Saint-Germain, impegnato contro il Lens. Il tecnico tedesco ha fatto il punto sul mercato e ha confermato come la priorità sia trovare un terzino destro: "Non è un segreto, sì. La differenza tra la mia prima e seconda stagione è stata l'ampiezza della rosa. L'anno scorso abbiamo avuto molti giocatori affidabili: di più numericamente e giocatori più affidabili. Questa è la base per avere concorrenza e alternative. Contro il Real Madrid non avevamo Mbappé, Neymar o Cavani? Abbiamo giocato con Icardi, Di Maria e Sarabia e abbiamo vinto 3-0".