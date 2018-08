PSG, Verratti ricompra pc a bimbo disabile di Bologna

Bonifico di 10mila euro per scuole elementari di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Il calciatore Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ricomprerà il pc e le attrezzature rubate ad una scuola di Bologna e utilizzate da un bimbo disabile di nove anni. I furti sono stati commessi nei giorni scorsi: tra gli oggetti spariti, gli strumenti didattici che il bambino usava per comunicare con gli insegnanti e con gli altri alunni. Ne dà notizia il Corriere di Bologna. Il padre aveva lanciato un appello per recuperare la refurtiva, spiegando che col furto era stato portato via "tutto quello di cui il mio bambino ha bisogno per continuare ad andare a scuola Secondo quanto riporta il quotidiano, Verratti avrebbe contattato la famiglie, tramite un suo consulente di fiducia, per disporre, a favore delle scuole elementari, un bonifico di circa 10mila euro. Oltre al calciatore, per recuperare e riacquistare le attrezzature scolastiche si sono attivati anche genitori e famiglie da tutta Italia.