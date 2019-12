Incarico ad interim per l'ex nazionale olandese

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Cambio sulla panchina del Psv Eindhoven. L'ex rossonero Mark Van Bommel è stato esonerato in mattinata dopo la sconfitta subita ieri a Rotterdam in casa del Feyenoord, che ha fatto scivolare al quarto posto della Eredivisie la squadra della Philips, a -10 dalle leader, Ajax e AZ Alkmaar. Nel giro di poche ore, il club ha deciso di affidare la guida della squadra al responsabile delle giovanili del club, Ernest Faber, ex nazionale olandese, con un incarico ad interim fino alla fine della stagione. (ANSA).