Puggioni sul derby di Genova: "Partita da uomini. Audero portiere pulito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una delle gare da seguire con attenzione alla ripresa del campionato sarà senza dubbio il derby di Genova. Una stracittadina tra le più sentite e accese d'Europa, per la prima volta dopo la tragedia del ponte Morandi. Ne ha parlato a sampdorianews.net il portiere del Benevento Christian Puggioni, nelle ultime due stagioni e mezza in forza ai blucerchiati, per cui non ha tra l'altro mai nascosto di tifare: "La Sampdoria targata Ferrero è sotto gli occhi di tutti. Uomini di mercato preparati, talent scout in grado di portare sempre nuova linfa tecnica e un allenatore altamente competente, sono state la ricetta perfetta per la crescita economica del club. Le risorse sono state reinvestite nelle infrastrutture per potenziare il sistema stesso. In una logica di questo tipo è normale che vengano prese delle decisioni tecniche anche in base all’età anagrafica dei calciatori stessi".

È arrivato Audero.

"È un portiere pulito, poco appariscente. Viene apprezzato più dai conoscitori profondi del ruolo del portiere che dal classico spettatore. Personalmente apprezzo la sua tranquillità, la sua capacità di rimanere equilibrato ed estraneo alla volubilità emotiva delle situazioni, cercando sempre di essere propositivo per la squadra e di non limitarsi solo a fare il proprio compitino".

Le due squadre non arrivano al meglio al derby.

"Se giochi il derby con paura, lo perdi. Chi gioca deve aver la coscienza di giocare la partita delle partite, deve avere il proprio livello di attenzione al massimo sapendo che la posta in palio è altissima. Nessuna paura, solo coscienza che è una partita da uomini, perché come dico sempre i derby non si giocano, si vincono”.