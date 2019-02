Pulga: "Il Parma ha buttato via la partita a Cagliari. Gervinho? Fantasma"

© foto di Federico De Luca

Ivo Pulga, da ex calciatore di Cagliari e Parma, nonché da ex tecnico dei sardi, è stato uno degli spettatori maggiormente chiamati in causa questo sabato. ParmaLive.com lo ha interpellato per un'analisi della gara vinta dai rossoblù alla Sardegna Arena: "Non è stata granché come partita. Il Cagliari veniva da un momento di grande difficoltà e, dopo il gol, il Parma stava controllando tranquillamente la gara. Invece una palla inattiva ha portato al pari e poi addirittura alla vittoria dei rossoblù con un gran gol di Pavoletti. Penso che i crociati abbiano buttato via la partita, non c'erano i presupposti per i sardi per riaprire il match. Però quella palla inattiva, ripeto, ha cambiato tutto. L'ho visto male, secondo me il Parma ha giocato in dieci. Un paio di volte è incespicato da solo, non era in giornata. Anche perché una volta in vantaggio e con le tante ripartenze possibili, un Gervinho in condizione avrebbe fatto malissimo, come visto spesso e volentieri nelle gare precedenti. E invece non s'è praticamente visto in campo".