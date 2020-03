Punizioni più severe per chi esce: il governo pensa a nuovi decreti e nuovi divieti

vedi letture

Nuovi decreti e nuovi divieti per limitare gli spostamenti dei cittadini italiani. Secondo il Corriere della Sera, è questa una possibilità che il governo sta prendendo seriamente in considerazione. Soprattutto se le denunce continueranno a crescere: il Viminale ha già dato nuove indicazioni alle forze di pubblica sicurezza. Dall'iniziale comprensività a un rigore più stretto. E il dicastero del ministro Lamorgese da ieri ha diffuso una nuova autocertificazione, in cui il soggetto dichiari di non essere in quarantena: vale solo per chi ha effettuato il test ovviamente, ma chi mente rischia l'accusa di procurata epidemia. E di questo passo il governo potrebbe varare nuove limitazioni e ulteriori interventi, chiesti a gran voce da diversi amministratori locali.