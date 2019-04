Pusceddu: "Pioli grande persona. Barella è un campione"

L’ex giocatore e tecnico Vittorio Pusceddu ha parlato nel Live Show di MC Sport della Fiorentina e non solo.

Sulla Fiorentina

"Pioli lo reputo una persona serie. La situazione ha lasciato di stucco tutti. Ha dato delle dimissioni giuste, una persona che non ha certezze di quello che può succedere, che si impegna anima e corpo, ha avuto le sue ragioni. La stagione non è andata come doveva, ma in generale qualcosa è successo. Le colpe sono da dividere tra tecnico e società".

Sull’Europa e il Napoli

"Una volta contava di più la Uefa. Oggi molte quest’ultima la prendono sottogamba. Napoli? Non puoi regalare niente all’Arsenal, perché come le squadre inglesi gioca alla morte. Il Napoli non è entrato al 100% in campo come motivazioni. Il risultato maturato nel primo tempo ci può stare".

Su Barella

"E’ un talento naturale, ha sempre avuto queste doti. Le migliorerà col tempo, giocando a certi livelli. E’ ancora in crescita, quando vedremo il vero Barella diremo che è un campione a tutti gli effetti. Quando maturerà a tutti gli effetti lo sarà anche a livello internazionale. Deiola è un altro ragazzo importante, ma farà anche lui parlare di sè".

Sulla Juve

"Non sarà contento, ma credo comunque che in questo momento Allegri sia il tecnico più importante d'Europa. L'Ajax ha giocato meglio, ma il risultato ci sta".