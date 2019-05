Qatar 2022, completato anche il secondo stadio: avrà 40000 posti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mancano tre anni alla Coppa del Mondo in Qatar, ma la macchina organizzativa della competizione non si ferma e continua a lavorare per ospitare al meglio la più importante manifestazione calcistica. Il Comitato ha annunciato che è stato ultimato anche il secondo stadio, l'Al Wakra, che avrà una capacità di quarantamila spettatori. L'impianto sarà inaugurato durante la finale di Coppa dell'Emiro e ospiterà diverse partite di Qatar 2022, fino ai quarti di finale. Una curiosità: il manto erboso è stato completato in 9 ore e 15 minuti, un record mondiale che supera le 13 ore e 40 minuti impiegate per il Khalifa International Stadium, il primo stadio completato.