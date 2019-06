Qatar, Sanchez: "Sconfitta amara, ci giochiamo tutto contro l'Argentina"

© foto di Federico De Luca

La sconfitta contro la Colombia, maturata nei minuti finali per effetto del colpo di testa di Zapata, lascia l'amaro in bocca al Qatar che aveva sperato di conquistare il secondo punto in Copa América rimandando la festa colombiana. Non è riuscita l'impresa alla squadra asiatica, ma il tecnico Felix Sanchez non ha nulla da rimproverare ai suoi: “Perdere così lascia l'amaro in bocca perché eravamo vicini all'obiettivo, ma devo complimentarmi con i giocatori. La Colombia è forte nel gioco aereo, ha grandi individualità e molto risorse e per questo ci ha messo in difficoltà. Per noi è importante affrontare partite del genere in preparazione alla Coppa del Mondo e poter giocare contro squadre di questo livello, nonostante la sconfitta non può che farci bene” sono state le sue parole riportate da Marca. Per il Qatar, però, la possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta non è ancora svanita: servirà però battere l'Argentina. “Sarà estremamente difficile riuscirci per il loro potenziale, ma arriviamo con la possibilità di giocarci il passaggio del turno quindi cercheremo di prepararci bene e di giocare come fatto oggi; non hanno solo Messi, ma anche altri giocatori importanti e dovremo fare attenzione a ogni singolo uomo” ha concluso il tecnico.