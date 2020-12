Qatar2022, De Rossi: "Spero in Immobile capocannoniere delle qualificazioni"

L'ex capitano della Roma Daniele De Rossi è stato ospite d’onore per i sorteggi per i gruppi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. L'ex centrocampista giallorosso ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Immobile: "L'Italia? Sta raggiungendo in questi anni un livello molto più alto e sono orgoglioso di loro. Dopo l'Europeo ci aspettiamo possano raggiungere anche il Mondiale. Il capocannoniere delle qualificazioni? Spero Immobile, ma naturalmente ci sono tanti altri grandi giocatori come Lewandowski che segneranno tanti gol".